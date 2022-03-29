  • BIST 2.191,18
  • Altın 913.428
  • Dolar 14.8333
  • Euro 16.3833
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor

İzmir'in Balçova ilçesinde flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı.
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

"Ekonomiye kazandırılabilir"
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, AA muhabirine, özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde deniz yosunu oluştuğunu söyledi.

İnciraltı'nda azot ve fosfor giderimi yapılmadan denize dökülen suların bu duruma neden olduğunu anlatan Dalay, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'nde ulva lactuca (deniz marulu) için uygun koşullar oluşmaya başladı. Azot ve fosforca zengin arıtma tesisi çıkış suları ve akarsularla körfeze taşınan gübreli tarım arazisi suları, ulva için son derece elverişli koşullardır. Ulva popülasyonu, kontrolsüz koşullarda bozulup kokuşmalara ve çevrede rahatsız edici sonuçlara yol açmaktadır."

Deniz yosununun ekonomik değeri bulunduğuna da işaret eden Dalay, şöyle konuştu:

"Bununla beraber aslında deniz yosunları faydaya dönüştürülebilecek bir biyokütledir. Biyogaz, biyodizel gibi sürdürülebilir yakıtların üretiminde kullanılabilirliğinin yanı sıra yem, gıda, kozmetik amaçlı kullanımları mümkündür. Ağır metal analizleri yapılmak koşuluyla biyogübre olarak kullanılabilir. Kontrollü üretimleri gerçekleştirilebilirse hem bu sular körfeze ulaşmadan arıtılır hem de elde edilen ulvalar ekonomiye kazandırılabilir."

Prof. Dr. Dalay, bu amaçla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde yürütebilecekleri bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu29 Mart 2022 Salı 12:01
  • Bakan Yanık: 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik29 Mart 2022 Salı 12:01
  • Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor29 Mart 2022 Salı 11:52
  • Dursun Zehir'in işlediği cinayetin kurbanı bulunamadı29 Mart 2022 Salı 11:39
  • Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor29 Mart 2022 Salı 11:37
  • Motokuryelerin sahipsiz köpeklerle 'zorlu imtihanı'29 Mart 2022 Salı 11:36
  • Yağışlardaki artış, elektrik üretimine “can suyu” oldu29 Mart 2022 Salı 11:25
  • Bahçeli'den şeker stoklayanlara tepki: Bunlar yırtık yakalarından tutulmalı!29 Mart 2022 Salı 11:21
  • Darbe girişiminin Akıncı'daki zararı, 8 milyon 630 bin TL29 Mart 2022 Salı 11:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti29 Mart 2022 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti