Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde eşiyle denizi seyrederken oluşan dalgaya kapılan Ceylan Opçin (54) yaşamını yitirdi. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opçin (49) ise Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi, Karaburun mevkisinde meydana geldi. Cevdet Opçin, 4 çocuk annesi eşi Ceylan Opçin ile birlikte sahil kenarında denizi seyretmeye başladı. Havanın bozmasıyla aniden oluşan dev dalga, Ceylan Opçin'i denize sürükledi. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opçin ise dalgalara kapılarak açığa çıktı.

CENAZESİ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, dalgaların sürüklediği Ceylan Opçin'i kıyıya çıkartırken, eşi Ceylan Opçin'e ulaşılamadı. Yapılan aramalar sonucu kadının cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cevdet Opçin ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cevdet Opçin'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ceylan Opçin'in cenazesi ise sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak Diyarbakır'a götürüldü.