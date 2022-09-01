  • BIST 3.171,21
  • Altın 999.665
  • Dolar 18.1886
  • Euro 18.2756
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Denizlerde av sezonu başladı

Av sezonu resmen başladı. Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, bugün Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 16 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek
Denizlerde av sezonu başladı

Bu yılın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen Bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecek." ifadesine yer verildi.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, bugün Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 16 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2021-2022 su ürünleri av sezonu avcılık yoluyla üretimin yarısından fazlasını oluşturan hamsi ve lüfer açısından verimli ve bereketli geçti. Bu av sezonunda da yapılan araştırmalar ve öncü göstergeler başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığının verimli geçeceğine işaret ediyor.

2019-2020 sezonu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilerek yasalaşan Su Ürünleri Kanunu Değişikliği ile özellikle yasa dışı balıkçılıkla mücadelede denetime yetkili tüm kurum ve kuruluşlar etkili çalışmalar gerçekleştirdi. Son 30 aylık dönemde ruhsatsız yasa dışı olarak avcılık yapan 469 gemiye el konuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VİRA BİSMİLLAH DEYİP YENİ SEZONU BAŞLATALIM

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Harp Okulu Camisi dualarla açıldı31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:09
  • AK Parti'li Turan'dan, Ahmet Şık'a tepki31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:47
  • Ege'de peş peşe deprem: İlk değerlendirme geldi31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:37
  • Bayraktar'ın pilot eğitmeni KIZILELMA'yı anlattı: İlk uçuş 2023'te31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:51
  • İspir'de MHP kurmayının da katıldığı açılışta gondol yangını31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:47
  • Sahneden düşen ünlü popçu hastaneye kaldırıldı31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:39
  • Ankara'da CSO binasına 30 Ağustos görselleri yansıtıldı31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
  • Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda 3 bin 743 metrelik Türk bayrağı açıldı31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:44
  • Rize Çamlıhemşin'de 'Laz Ralli' heyecanı31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:56
  • Başkentte '30 Ağustos' korteji31 Ağustos 2022 Çarşamba 05:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti