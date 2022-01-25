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Denizli-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı

Denizli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Denizli-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kenti Muğla'ya bağlayan kara yolu, Kale ilçesinden sonra, trafik kazaları ve yolda kalan araçlar nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Denizli'yi Afyonkarahisar, Antalya, Uşak ve Muğla'ya bağlayan kara yolunda da zincirsiz ve kış lastiksiz araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Zaman zaman Denizli-Antalya kara yolu üzerindeki Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Pamukkale'de iki beyaz buluştu
Travertenleri ve antik kentiyle ünlü Pamukkale'de de kar etkili oldu.

Ziyarete gelenler, yağışlı ve soğuk havada bölgenin eşsiz manzarasını görme şansı buldu.

Turistler bembeyaz travertenlerde kar fotoğrafları çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan camdan horoz heykeli de karda ayrı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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