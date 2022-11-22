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Denizli Tavas’ta araç takla attı: Aynı aileden 3 kişi öldü

Denizli’ni Tavas ilçesinden feci bir kaza haberi geldi; araç takla attı, içinde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, eşi ile anne ve babasını kaybetti.
Denizli Tavas’ta araç takla attı: Aynı aileden 3 kişi öldü

Denizli’ni Tavas ilçesinden feci bir kaza haberi geldi; araç takla attı, içinde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, eşi ile anne ve babasını kaybetti. 

Denizli Tavas’ta meydana gelen feci trafik kazasının detayları şöyle: 39 yaşındaki Rasim Özkan idaresindeki 15 AFF 584 plakalı otomobil, D330 kara yolu Medet Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp takla attı. Takla atan araç karşı şeritte durabildi.

EŞİ, BABASI VE ANNESİ VEFAT ETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan yola savrulan sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77) ve annesi Meryem Özkan'ın (77) hayatını kaybettiğini saptadı. 

DURUMLARI CİDDİ

Yaralılardan sürücü Özkan ile 6 yaşındaki kızı Gülsima Özkan, önce Tavas Devlet Hastanesine oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı olan sürücü Rasim Özkan ve kızının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, kazayla sarsılan Özkan ailesinin Sivas'tan Muğla'ya gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi. 
 

 

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