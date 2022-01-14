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Denizli'de helikopter destekli denetimde 17 sürücüye ceza

DENİZLİ'de, jandarmanın helikopter destekli trafik denetimlerinde, hatalı sollama, hatalı şerit değiştirme ve takip mesafesine uymadığı belirlenen toplam 17 sürücüye çeşitli miktarlarda ceza kesildi.
Denizli'de helikopter destekli denetimde 17 sürücüye ceza

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekipleri tarafından Denizli-Antalya ve Denizli-Çameli kara yollarında hava destekli trafik denetimi yapıldı. Denetime, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Gökçe de katıldı.

11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanan Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle, her iki kara yolunda yapılan 2 saatlik denetimde, hatalı sollama yapan, takip mesafesine uymayan ve hatalı şerit değiştirdiği belirlenen 17 araç tespit edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar, kara yolunda oluşturulan jandarma denetim noktalarına bildirildi. Durdurulan 17 aracın sürücülerine ceza kesildi.

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