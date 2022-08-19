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Denizli'de İranlı kadından 'kaçırıldım' oyunu: Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

Denizli'de ormanlık alanda el ve ayaklarından bağlanmış, ağzı bantlı halde bulunan İran asıllı Parfane Poladin, 3 erkek tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Meğer hepsi oyunmuş, çapraz sorguda her şeyi itiraf etti: Sevgilisi için yapmış...
Denizli'de İranlı kadından 'kaçırıldım' oyunu: Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

Denizli'de ormanlık alanda el ve ayaklarından bağlanmış, ağzı ise bantlı halde bulunan İran asıllı Parfane Poladin, 3 erkek tarafından kaçırıldığını söylemişti. Meğer hepsi oyunmuş, çapraz sorguda her şeyi itiraf etti: Sevgilisi için yapmış...

Denizli'de Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu Parfane Poladin, önceki gün saat 22.00 sıralarında, aynı ülke vatandaşı olan arkadaşlarına, SMS gönderip, 3 kişi tarafından ormanda kaçırıldığını belirtip, yardım istedi.

KONUM DA GÖNDERDİ

İranlı Poladin, ardından bulunduğu yerin konumunu da gönderdi. Bunun üzerine yardıma giden 3 arkadaşı ormanda Poladin'i ağız bantlı, el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış buldu. Arkadaşları o anları cep telefonuyla görüntüleyip, ihbarda bulundu.

'AĞZIMI DA BANTLADILAR'

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çekilen videoda çok korktuğu ve vücudunda çizikler oluştuğu dikkati çeken Poladin, polise verdiği ilk ifadesinde, ormanda yürüyüş yaptığı sırada 3 erkeğin kendisini kaçırdığını, ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladıktan sonra bağırmaması içinde ağzını bantladıklarını söyledi.

Poladin, çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.

KAÇIRILMA İZİ YOK

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ile Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Poladin'in ifadesi doğrultusunda orman ve çevresinde araştırma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da tek tek incelendi. Ancak, Poladin'in kaçırıldığına dair bir bulguya rastlanmadı.

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GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Poladin, çelişkili ifadeler verince çapraz sorguya alındı. Poladin, sorgusunda gerçeği anlatıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin ilgisini çekmek için böyle bir kaçırılma planı uydurduğunu itiraf etti.

SERBEST BIRAKILDI

Poladin sorgusunda, ormana yanında götürdüğü koli bandıyla kendisini bağladığını ardından da arkadaşlarını arayıp, yardım istediğini de anlattı. Hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapılan Poladin, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Ajanslar

 

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