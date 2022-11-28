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Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor. Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı ifade edildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

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