Denizlispor kafilesi kaza yaptı: 4 tane yaralı var

Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor’un ikinci aracı, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yan yattı. Personel ve genç futbolcu olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 4 kişi yaralandı.