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Denizlispor’da Fatih Tekke dönemi bitti

Spor Toto 1’inci Lig’de 21 maç sonunda 19 puanla düşme hattında sondan 2'nci sırada yer alan Altaş Denizlispor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.
Denizlispor’da Fatih Tekke dönemi bitti

Yeşil-siyahlı kulüp, Tekke’nin vedasını, “Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” açıklamasıyla duyurdu.

Denizlispor, bu sezon 8 Kasım’da Serhat Gülpınar’ın yerine göreve getirilen Tekke yönetiminde 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet almıştı. Fatih Tekke kulüpte daha önce de teknik direktör olarak çalışmıştı.

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