Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Galatasaray, çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

İlk dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.

29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda top direkten döndü.

35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Tirpan'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi.

49. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Oliveira'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

67. dakikada Boey'un pasıyla altıpas önünde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılmasına rağmen dengesini kaybederek yere düştü. Fransız futbolcunun yerdeyken vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta top ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan Aytaç Kara'nın kullandığı kornere altıpasta yükselen Sadık Çİftpınar kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.

90+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul, topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, çıkışını sürdürdü

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın başında topu ayağında tutan sarı-kırmızılılar, buna rağmen ilk dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyon haricinde etkili olamadı. Kaptığı toplarla hızla rakip kaleye gitmeyi düşünen Kasımpaşa ise 16. dakikada Stephane Bahoken'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak lacivert-beyazlıların üstünlüğü kısa sürdü ve Galatasaray 20. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin 29. dakikasında konuk takımda Sergio Oliveira'nın şutunda top direğe çarparken Kasımpaşa Bersant Celina ile Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışından şutlarıyla tehlikeli oldu. Ancak iki takım da golü bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Mücadelenin 2. yarısına etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Maçın 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 69. dakikada yine Kerem ile farkı 2'ye çıkardı: 2-3. Topun hakimiyetini elinde bulunduran Galatasaray, 90. dakikada eski oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın golüne engel olamadı ve fark 1'e indi.

Kalan bölümde kısa süre panik bir görüntü sergilemesine rağmen çabuk toparlanan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 13'e çıkardı.

Kasımpaşa ise 6. karşılaşmada 4. kez mağlup oldu. İki galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 6 puanda kaldı.

Yine geriden geldi

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek maç kazandı.

Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti.

Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 25. haftasında alan sarı-kırmızılılar, sonraki 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

Bu sezon ilk kez 3 gol attı

"Cimbom" bu sezon 6. lig maçında ilk kez 3 gol birden buldu.

Bu sezon geride kalan 5 maçta toplam 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 2 müsabakada birer, bir mücadelede ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Kasımpaşa ağlarına 3 gol göndererek bu sezon skor anlamında en üretken maçını geçirdi.

Gomis, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 7 golün 4'ünü Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Gomis, bu sezon çıktığı 6. Süper Lig karşılaşması olan Kasımpaşa maçında da takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Kerem, 118 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 118 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son golünü geçen sezonun 37. haftasında 16 Mayıs'ta yapılan Adana Demirspor mücadelesinde kaydeden Kerem, 6 lig maçı ve 118 günün ardından fileleri havalandırdı.

Kerem, 69. dakikada takımının kendisinin 2, takımının da 3. golünü atarak farkı artıran isim oldu.

Dubois, Yusuf Demir ve Rashica ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferleri Leo Dubois, Yusuf Demir ile Milot Rashica, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, yedek başladığı Kasımpaşa maçında 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Son gün transferlerinden Kosovalı oyuncu Rashica ise 83. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Sezon öncesi transfer edilen ancak sakatlık yaşadığı için ilk 5 haftada süre bulamayan Fransız sağ bek Dubois de 87. dakikada vatandaşı Sacha Boey'in yerine oyuna alındı.

Maç sonu "üçlü" tezahüratı Kerem'den

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Oyuncular takım halinde misafir tribünü önüne giderek galibiyeti kutladı. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratlar yapan taraftarlar, genç futbolcunun "üçlü" tezahüratını yaptırmasını istedi.

Son dönemde eleştirilen Kerem, taraftarının isteğini kırmayarak tezahüratı yaptırdı.

Taraftarlar, yapılan transferlerin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da tezahüratlarla destek verdi.

Kasımpaşa, 2 maç sonra kaybetti

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 yenen Kasımpaşa, 6. haftada Galatasaray'a mağlup oldu.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 2 maç sonra da kalesinde gole kapatamadı.

Bahoken ilk golünü attı

Kasımpaşa'nın yeni golcüsü Stephane Bahoken, lacivert-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon öncesinde Fransa'nın Angers takımından kadroya katılan 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı 6. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı.

Serkan Reçber, Celina ile tartıştı

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, futbolcularından Bersant Celina ile tartıştı.

Maçın 35. dakikasında bir pozisyonda yedek kulübesinden çıkan Reçber, uzaktaki Celina'ya tepki gösterdi. Futbolcunun da el kol hareketleriyle karşılık vermesiyle daha da sinirlenen Serkan Reçber, tepkisini artırarak sürdürdü.

Reçber, yedek kulübesine dönerek bir futbolcunun ısınmaya gitmesini istedi. Devre arasında oyundan alınan Kosovalı oyuncunun yerine Ahmet Emin Engin dahil oldu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkmen: Rakibimizin iyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini belirten Erkmen, "Son 2 haftadır üzerine koyarak gidiyorduk. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlemler aldık. Rakibimizi tebrik ederim. İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı. Son dakikalarda gol de bulduk ama süre yetmedi, 3-2 mağlup olduk." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çok net bir oyun ile net bir galibiyet aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın son 2 maçını kazandığını hatırlatan Buruk, "Son 2 maçını kazanmış, form olarak yükselen, moralli bir takıma karşı oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. 3 gol attık ama çok daha fazlasını atabilirdik. Maçın sonu 3-2 olması, duran toptan yediğimiz gol 3-4 dakikalık bölümde bizi korkutsa da maçın bütün bölümlerinde üstündük. Takım oyununu her geçen gün artırıyoruz. Ofansif oyunumuzu daha da artırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor. Kerem'in bugün gol atması bizi ayrıca sevindirdi. Çok net bir oyun ile net bir galibiyet aldık. Bütün takımımı bugün oynadıkları futboldan dolayı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yine inanılmaz bir destek verdiler. Onların varlığı bizim için çok önemli. Her zaman bunu hissediyoruz. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep berabere yaşayacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, yaklaşık 2 gün önce 5 yeni transferin geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İki gün önceye kadar da elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmıştık. Geçen hafta 10 kişiyle maç kazanmıştık. Yeni gelen oyuncular da bize destek olacak, takıma katkı verecek. Bugün girenler (Yusuf Demir ve Milot Rashica) ofansif anlamda iyi işler yaptı. Hepsi bizim gücümüzü artıracak. Forma rekabeti tabii ki olacak. Bu benim için güzel bir şey. Az oyuncudan çok fazla oyuncunun olması önemli. Kaliteli oyuncular. İnsan olarak çok kaliteliler. Takım birlikteliğinin yukarı çıktığını görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Herkes transfer yapar, iyi oyuncular getirir ama hem karakterli hem de kendi içinde bunu yaşayabilen takımlar daha farklı oluyor. Bunu başarmaya çalışacağız. Oynamayanlar her zaman üzülür ama onlar bizim için daha değerli olacak. Onlara daha çok dokunup ilgileneceğiz. Bu bir görev bölümü. Bütün oyuncuları hazır tutmaya çalışacağız. Oyuncu oynamadığında üzülür ama takım kazandığında herkes mutlu olur. Yarınki antrenman bile inanılmaz güzel olacak."

"En iyi durumda kimse o oynayacak"

Okan Buruk, forma rekabetinde en iyi durumda oynayanın sahaya çıkacağını söyledi.

Santrforda Bafetimbi Gomis, Mauro Icardi ve Haris Seferovic arasında yaşanacak forma rekabetinin sorulması üzerine Buruk, "En iyi durumda kimse o oynayacak. Takımın başarısı için en iyileri ortaya çıkaracağız. Yeni gelen oyuncularımız adaptasyon sürecinde. Icardi ve Mata'nın antrenman testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş kadro içine sokmaya çalışacağız. Onların yüzde 100'lerini bulması önemli. Onlardan gelen geri bildirim de hazır olduklarında takıma katılmak istedikleri yönünde. Sakatlık riski de oluşabilir. Şansımız cuma gününden sonra milli maç arası. O arada bir hazırlık maçı oynayabiliriz. Bir hafta maçtan sonra bay geçeceğiz. Önümüzdeki haftalar takımın yüzde 100'ünü bulması için bize kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"8+3 bütün hocaları zorluyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ilk 11'de 3 Türk futbolcu oynatma zorunluluğunun tüm teknik adamları zorladığını söyledi.

Ayrılan Türk futbolcuların ardından kadro kurmakta zorlanıp zorlanmadığını sorulması üzerine 48 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"8+3 bütün hocaları ve kulüpleri zorluyor. Transfer yaparken de zorlanıyorsunuz. Maddi anlamda daha çok paralar ödüyorsunuz. Oyuncu değiştirirken de maç öncesi yaklaşık 1 saatimizi matematik için harcıyoruz. Öz kaynak düzenimizden çıkan oyuncular bizim için önemli. Bugün Emin Bayram ve Yunus Akgün oynadı. Metehan Baltacı kadrodaydı. Zaman zaman Hamza Akman oynadı. Ayrılan Türk oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Hepsi iyi çalıştı. Ayrılmak isteyenler ve bizim ayrılmasını istediğimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Altyapıdan genç arkadaşlar antrenmanlarda bizimle oluyor. Bazen kalecisiz oyuncu sayımız 30'a geliyor ama Galatasaray için bu gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Alttan oyuncu çıkartıp onları geliştirebilen bir takım olursak bizim için çok büyük de bir kazanç olacak. Dünya Kupası için kasım ayında verilecek arada alttan gelecek genç oyuncularımıza daha fazla şans vereceğiz."

"Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerekiyor"

Okan Buruk, Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini söyledi.

"Yusuf Demir çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu." diyen Buruk, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili, "Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor. Belki önümüzdeki sene veya yakın zamanda değişebilir. Özellikle Türk pasaportu olan, bizden olanların yabancı statüsünde oynaması bize garip geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kerem'e güvenim tam"

Buruk, ilk 5 maçtaki performansıyla eleştirilen ve bugün 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Kerem'in çok çalıştığını ve gol için istekli olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Bazen çok isterseniz, fazla kendinizi sıkarsanız tam oyununuzu ortaya koyamazsınız. Sezonun başından beri gol atıp, asist yapamaması onu etkiledi. Ancak Kerem'e güvenim tam. Ondan beklentimiz yüksek. Bugün ikinci golleri attı. Kendi adıma değil onun rahatlaması adına ayrıca çok mutlu oldum. Önümüzdeki hafta stadımıza çok daha rahat ve pozitif bir şekilde çıkacak. İnsanlar da Kerem'i daha çok destekleyecek. Taraftarımızın maç sonunda Kerem'i çağırması ve bu birliktelik çok güzel. Aynı şekilde bize ve oyuncularımıza destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Buruk, Dries Mertens'in performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Mertens'in saha içinde olmasını, liderliğini, saha içinde arkadaşlarına davranışını önemsiyorum. Topla buluştuğu yerler, bize çözüm olması, topu geri kazanması bizim için önemli. Bazen hücumsal anlamda öne çıkmasa da oyun içinde hep olan bir futbolcu. İyi bir takım oyuncusu. Oyuncular için hazırlık kampı çok önemli. Sonradan katılan oyuncuların yavaş yavaş kendini bulacağını düşünüyorum. Kendine iyi bakan, iyi çalışan bir futbolcu. Aslında yaşını çok belli etmeyen bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda üstüne koyarak devam edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.