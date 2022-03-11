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Derbi ertelenecek mi? Beşiktaş'tan ilk açıklama...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ertelenme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.
Derbi ertelenecek mi? Beşiktaş'tan ilk açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin, hem olumsuz hava koşulları hem de takımın 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor.

EMRE KOCADAĞ: BİZ DE SIKIŞIK FİKSTÜRLERDEN ÇIKTIK

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Kulübü'nün Beşiktaş maçının ertelenmesini isteyeceği iddialarına karşın açıklama yaptı ve "Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanında 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net." dedi.

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