Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Uyluk gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan uzak kalan Miralem Pjanic'in zorlu maça yetiştirilmesi planlanıyordu.
Altay, Sivasspor ve Başakşehir mücadelelerinde forma giymeyen Boşnak orta sahanın Galatasaray karşısında da takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.
Siyah-Beyazlılar'da Atiba'nın durumu da netleşmedi. Başakşehir maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem olan Kanadalı orta sahanın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi.
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