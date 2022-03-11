Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pjanic ve Atiba'nın Galatasaray derbisinde oynamamaları bekleniyor.

Uyluk gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan uzak kalan Miralem Pjanic'in zorlu maça yetiştirilmesi planlanıyordu.

Altay, Sivasspor ve Başakşehir mücadelelerinde forma giymeyen Boşnak orta sahanın Galatasaray karşısında da takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Siyah-Beyazlılar'da Atiba'nın durumu da netleşmedi. Başakşehir maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem olan Kanadalı orta sahanın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi.