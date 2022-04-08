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Derbide ilk golün önemi büyük

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Derbide ilk golün önemi büyük

Rekabette 28 yılı kapsayan son 57 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 57 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 57 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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