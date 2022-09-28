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Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş, Volkan Bayarslan ile çıktığı 7 resmi maçta 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe ise Volkan Bayarslan ile çıktığı 4 resmi maçta 4 galibiyet elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

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