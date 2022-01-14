  • BIST 2.067,82
  • Altın 790.11091
  • Dolar 13.57
  • Euro 15.5663
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.
'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi.

e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi. e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Midibüs, bakkal dükkanına çarptı: 5 yaralı14 Ocak 2022 Cuma 11:01
  • Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak14 Ocak 2022 Cuma 11:00
  • Bolu Dağı'nda kar manzarası drone ile görüntülendi14 Ocak 2022 Cuma 11:00
  • Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında14 Ocak 2022 Cuma 10:47
  • Doğu'da 942 köy yolu kardan kapalı14 Ocak 2022 Cuma 10:45
  • Dar gelirli engellilere protez desteği14 Ocak 2022 Cuma 10:44
  • Dini nikahla evlendiği kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti14 Ocak 2022 Cuma 10:43
  • Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu14 Ocak 2022 Cuma 10:42
  • Aliyev: Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması milli hafızamıza ebediyen kazınmıştır14 Ocak 2022 Cuma 10:34
  • Güney Kore, Kuzey'in 'tanımlanamayan' bir füze fırlattığını açıkladı14 Ocak 2022 Cuma 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti