Destici: Aday konusunda uzlaşamadılar

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, muhalefet partilerinin 6'lı masasına değinerek, "Hepsinin farklı adaylarının olduğunu düşünüyorum. Aday konusunda uzlaşamadılar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ölen annesi Remziye Çatlı'nın cenazesi için Nevşehir'e geldi. Çatlı'nın ailesine taziyelerini ileten Desteci, ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Destici, bir gazetecinin Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki sorusuna, “O masada 6 kişi var. Bir de masanın üzerinde gözükmeyen ama masanın her tarafında bulunan 7'nci bir ortak var. O da PKK 'nın siyasi uzantısı HDP. Tabii ABD Başkanı Biden biliyorsunuz 'muhalefetteki dostlarımızla birlikte Türkiye’deki iktidarı değiştireceğiz' dedi. Dolayısıyla o da masaya müdahil. Özellikle biliyorsunuz sık sık büyükelçileri ile görüşmeler yapılıyor. 6'lı masadaki bazı siyasi partilerin genel başkanları ve görüntüde olmayan basından gizli o masadaki bazı parti yetkilileri de yine ABD büyükelçisinin veya büyükelçilik yetkililerinin görüşmeleri var. Onun için o masada kararın kolay verileceğini zannetmiyorum. Bütün bu söylediğim sebeplerden dolayı masadaki 6 kişinin iradesinin tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Orada Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken mutlaka HDP‘nin ve PKK’nın görüşü dikkate alınır. ABD’nin de dikkate alınır kanaatindeyim" cevabını verdi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ'

Sözlerini sürdüren Destici, şu şekilde konuştu: "Fakat şu andaki zahire göre baktığımızda yine masadaki 6 kişi açısından değerlendirdiğimizde de o masanın tamamının kafasında farklı cumhurbaşkanı adayı olduğunu tahmin ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor, partisi onu aday göstermek istiyor. Kendi kurmayları onu aday olarak görmek istiyor, doğrudur haklarıdır. Çünkü bu masanın oluşmasında ve kurulmasında en çok emek veren sayın Kılıçdaroğlu olmuştur. O masanın lokomotif partisi en fazla oya sahip olan CHP’dir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmasından başka doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ama diğer 5 parti genel başkanı ve HDP’nin adayı kim diye söylerseniz bunların kafasında da farklı adaylar olduğunu düşünüyorum. Birisinin kafasında Mansur Yavaş var, öbürkünün de Ekrem İmamoğlu var. Diğerinin kendisi, bir diğerinin de eski Cumhurbaşkanı var. İşte hepsinin farklı adaylarının olduğunu düşünüyorum. Onun için aday konusunda uzlaşamadılar, onun için de henüz adaylarını açıklayamıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 'seçim tarihi açıklansın ondan sonra adayımızı açıklarız' şeklindeki beyanı tamamen bundan dolayıdır. Yani henüz adaylık konusunda bir anlaşma ve mutabakat sağlanamamıştır. Bunu zaten masada oturan bazı parti genel başkanlarının dönem dönem açıklamalarından çok net bir şekilde anlıyoruz."

'TÜRKİYE SEÇİMLERİN EN GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR'

Seçim güvenliğine de değinen Destici, "Ben bir kere şunu söyleyeyim; Türkiye seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Yani bunu çok seçim yaşamış biri olarak söylüyorum. Neden çünkü bir kere ilk dört partinin sandık görevlisi var. Seçime katılan partilerin müşahitleri var. Ayrıca sandık başkanı var, ayrı bir sandık görevlisi var. Yani bir seçim sandığının başında her partiden en az 20-30 tane görevli var. Şimdi biz diyelim ki Cumhur İttifakında 3 siyasi parti, Millet İttifakında 6 parti var. 7'ncisi HDP var. Diğer partiler var. Yani biz seçim sandığında 3 kişi olacak isek onlar 13 olacaklar. 7 müşahit ve hatta bir de sandık görevlisi koyduğunda oradan ilk üç parti en az 10 kişi var. Onun için bunlar tamamen milletin kafasını karıştırmak için söylenmiş sözlerdir. Türkiye’de seçimler güvenli yapılmaktadır. Bugüne kadarda 1950 yılından itibaren yapılan seçimlerde bir şaibe buluşmamıştır. Bazı istisnalar olmuş mudur? Olmuştur, olabilir ama bu genele şamil hiçbir zaman olmamıştır. Hele ki son yıllarda teknoloji gelişmiştir. Şu cep telefonu ile oradaki müşahitler sandıklardaki sonuçları alıp toplayabiliyorlar. Onun için bu çalışmaları daha ciddi ve gerçekçi şeyler konusunda çalışırlarsa memleketin daha hayrına olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.