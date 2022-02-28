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Destici’den 28 Şubat mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 25’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Destici’den 28 Şubat mesajı

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında ‘28 Şubat’ olarak adlandırılan süreci Cumhuriyet tarihinin karanlık günlerinden biri olarak hatırladıklarını belirtti. Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Kamu görevi yapan, devletin, milleti dış tehditlere karşı koruması için verdiği silahları ve imkanları millet iradesine karşı kullanan bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu cuntacılar, iş birliği yaptıkları anlaşılan bazı siyasetçi, akademisyen, bürokrat, sivil toplum örgütü yöneticileri ve arkalarındaki sermaye-medya desteğiyle; seçilmiş siyasi iktidarı değiştirmek, Türk Milleti’ne, ‘ne düşüneceği’, ‘neye inanacağı’ ve ‘nasıl yaşayacağı’ ile ilgili yaptıkları dayatmaları ve toplum mühendisliği projesini hayata geçirmeye çalıştılar. Hazırlayıcıları tarafından bin yıl süreceği söylenen proje, birkaç yıl içinde planlayıcıları, uygulayıcıları ve destekçileriyle birlikte yok oldu. Ancak geride zedelenen bir hukuk anlayışı, yapısı, dengeleri, dinamikleri tümüyle değişmiş bir siyasi sistem, millet iradesine açılmış yeni bir yara ve sonrasında devletin tüm birimlerine sızmış FETÖ’yü miras olarak bıraktı. Maalesef o dönemde, yaşananlara, milletimizin 15 Temmuz’da kahramanca ve birlik içinde ortaya koyduğuna benzer bir tepki gösterilemedi. Tüm ülkeye, korkunun ve karamsarlığın hâkim olduğu o günlerde, inançlarımızın, demokrasinin, cumhuriyetin kazanımlarının tarafında kararlılıkla duran ve doğruları yüksek sesle dile getiren tek ismin, Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi olduğunu hatırlıyor; bu vesileyle, şehit liderimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 28 Şubat’ın 25’inci yılında, ülkemizde, hiçbir zaman, layık olmadığımız benzer hadiselerin yaşanmamasını diliyor ve mağdurlarından vefat edenleri rahmetle, yaşayanları hürmetle anıyorum.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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