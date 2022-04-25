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Destici'den Pençe-Kilit harekatı mesajı: Kandil, yerle bir edilecek!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pençe- Kilit harekatı, Kandil ile devam edecek ve Kandil yerle bir edilecek. PKK'nın inlerine girilerek orada PKK terör örgütü tamamen imha edilecektir" dedi.
Destici'den Pençe-Kilit harekatı mesajı: Kandil, yerle bir edilecek!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı.

İftar programında partililere hitap eden Destici, Türkiye'nin düzenlediği askeri harekatları desteklediklerini, Pençe-Kilit operasyonu ile PKK terör örgütünün tamamen imha edileceğine inandığını belirterek, "Pençe- Kilit harekatı, milletimiz gibi biz de inanıyoruz ki, Kandil ile devam edecek ve Kandil yerle bir edilecek. PKK'nın inlerine girilerek orada PKK terör örgütü tamamen imha edilecektir. Bu sadece Kandil ile değil hemen sınırlarımızın öbür tarafında Kamışlı olsun Sincar olsun diğer bölgelerdeki bütün terör örgütü mensuplarına karşı da topyekun bir harekat gerçekleştirilmeli ve tamamen süpürülerek buralar terörden temizlenmelidir” diye konuştu.

Mustafa Destici, ABD’nin Suriye sınır hattında PKK/YPG'yi desteklediğini ve bu örgütün de bölgeden tamamen temizlenmesi ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine gidebileceğini söyledi.

Sınır hatlarında yapılan askeri operasyonların ardından çok sayıda Suriyeli mültecinin ülkesine gönderilebileceğini belirten Destici, “Suriye'nin kuzeyinde bizim güneyimizde pek çok noktayı PKK/PYD terör örgütü ABD'nin desteğiyle kontrolü altında tuttuğu için Türkiye'ye gelen mültecilerin oraya dönmelerine izin vermiyorlar. O ülkede terör temizlendikten sonra Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı o bölgelere geri gönderilecektir" dedi.

'ŞOVENİST ANLAYIŞLA FARKLI AÇIKLAMALARDA BULUNUYORLAR'

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından bölgeye çok sayıda Suriyeli sığınmacının gönüllü olarak döndüğünü kaydeden Destici, şöyle konuştu: 

"Bizim terörle mücadelemiz hem bölgeyi terörden temizlemek hem Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak hem içerde huzuru tesis etmek hem de Türkiye'deki sığınmacıları da kendi vatanlarına göndermektir. Biz bunu ifade ettiğimizde öyle siyasetçiler ortaya çıkıyor ki bunlar tamamen şovenist anlayışla hareket ederek farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Suriye'de bu iç savaş bittiğinde iç barış tesis edildiğinde ve Suriye'nin kuzeyi PKK terör örgütünden temizlendiğinde bu mültecilerin tamamı kendi ülkelerine gönderilecektir. Bizim de parti olarak fikrimiz bu yöndedir. Biz işi insani ve vicdani boyutuyla düşünmek zorundayız. Birilerinin yaptığı gibi insanları arabalara veya tren vagonları doldurarak bilinmedik bir yere ya da savaşın ortasına atacak kadar zalim değiliz. Bu millet tarihin hiçbir döneminde böyle olmamıştır. Suriye'de iç savaş bittiğinde bölge terörden temizlendiğinde mutlaka ama mutlaka Suriyeli sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilecektir."

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