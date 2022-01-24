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Deutsche Welle skandalı! Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi hedef gösterdi

Alman Deutsche Welle (DW), bir skandala imza atarak Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi.
Deutsche Welle skandalı! Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi hedef gösterdi

Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DW, KABAŞ'I TUTUKLAYAN HAKİMİ HEDEF GÖSTERDİ

Alman Deutsche Welle (DW), Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi. DW internet sitesinde 'Kabaş'ı tutuklayan hakimin Kavala kararında da imzası çıktı' diye başlık atarak hakimi açık hedef gösterdi.

OSMAN KAVALA'YI HATIRLATTI

Site haberinde, ''Sedef Kabaş hakkındaki tutuklama kararının altında imzası bulunan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem'in aynı zamanda Osman Kavala'yı "casusluk" iddiasıyla tutuklayan hakim olduğu ortaya çıktı.'' ifadelerini kullandı.

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