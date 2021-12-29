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Dev konteyner gemisi 'MSC Gülsün' Tekirdağ'dan Barselona'ya hareket etti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Gülsün" Barselona'ya gitmek üzere Tekirdağ'dan ayrıldı.
Dev konteyner gemisi 'MSC Gülsün' Tekirdağ'dan Barselona'ya hareket etti

Çin'den yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip gemi, limandaki işlemlerini tamamladı.

Geminin limana yanaşmasının ardından 12 bin 862 konteyner tahliyesi yapılarak Türkiye'de bugüne kadar bir gemide gerçekleşen en yüksek elleçleme (Gümrük gözetimi altındaki eşyanın niteliği değiştirilmeden aktarılması, havalandırılması yada kalburlanması) rakamına ulaşıldı.

Gemi limandan ayrılarak İspanya'nın Barselona Limanı'na hareket etti.

"MSC Gülsün" üç gün önce Asyaport'a yanaşmıştı

Kaynak: Haber Kaynağı
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