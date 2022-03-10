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Devler Ligi'nde unutulmaz gece! Real Madrid PSG'yi Benzema'yla devirdi

Real Madrid, yenik duruma düştüğü maçta Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup etti. İspanyol devine çeyrek final biletini getiren hat-trick performansıyla Karim Benzema oldu.
Devler Ligi'nde unutulmaz gece! Real Madrid PSG'yi Benzema'yla devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanan 2 maçla devam etti. Gecenin maçında Real Madrid, Paris Saint-Germain'i ağırladı.

İlk maçı 1-0 kazanan Paris Saint Germain'de galibiyet golünü atan Kylian Mbappe, geçirdiği sakatlığı rağmen İspanya kafilesinde yer aldı.

Santiago Barnabeu Stadı'ndaki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mbappe, 39. dakikada takımını 1-0 öne taşıdı. 23 yaşındaki yıldız bu golüyle Zlatan Ibrahimovic'i geçerek PSG tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. Golün asistine imza atan Neymar ise 75 Şampiyonlar Ligi maçında 71 gole doğrudan katkı sağladı. (41 gol, 30 asist)

Karim Benzema'nın gecesi

İkinci yarıda tüm kozlarını oynayan Real Madrid aradığı golü 69'da Karim Benzema ile buldu. İspanyol devi müthiş bir geri dönüşe imza attı. Fransız golcü 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick'e imza attı: 3-1. 34 yıl 80 günle Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Benzema böylece bu sezon Devler Ligi'nde 7 maçta 8 gole ulaştı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve 1-0'ın rövanşında Real Madrid Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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