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Devlet Bahçeli: Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli: Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"ONLAR HER DEVRİM ADAMI DEĞİL DAVALARININ SERDENGEÇTİLERİYDİ"

Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, siz anlayamazsınız. Şehitlerimiz bizim ilhamımızdır, itibarımızdır, istikbalimizdir, istiklalimizin kükreyiş idrakidir.

Türkiye'nin en çetin yıllarında çıkar hesabı yapmadan, zevk-ü sefaya dalmadan şehit düşen dava arkadaşlarına şükran borcumuz tarifsiz ve sınırsızdır.

Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağın bağrına girdiler. Vurulup tertemiz alınlarından uzansalar da gerçekte cennetin açılmış kapılarına yürüdüler.

Gelip geçici heveslerle değil, muazzam hedeflerle mücadele etmişlerdi. Bazen bir yurt köşesinde bazen bir okul koridorunda saldırı ve suikaste maruz kaldılar. Can verdiler ama vatanı vermediler. Türk ve İslam ülküsünden vazgeçmediler. 

Onlar her devrim adamı değil davalarının serdengeçtileriydi. Türkiye'yi sokaklarda teslim almak için sahaya sürülmüş piyonların karşılarına çıktılar, nihayetinde oyunlarını bozdular. 

Ahlak ve iman gücünü çatlatarak beliren o çatlaktan sızmak için bekleyenler şehitlerimizle karşılaştılar. 

"MASKELİ DEMOKRATLARLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Türk milleti üzerinde kimlerin hain planları varsa milliyetçi hareketin onlarla kapanmaz hesabı vardır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Bizim yolumuz hakikat yoludur, Allah'ın yoludur. 

İşbirlikçilerin kafesine girmiş mandacılara, ne tarihimizi yargılatırız, ne milletimizi sorgulatırız ne de devletimizi kirli ellere bırakırız.

Ülkücü şehitlerimiz bizim her daim övüncümüzdür. Hangi birisini sayayım ki, hangi birisinin destanlaşmış hikayesini anlatayım ki. Her biri yiğitlik sembolüdür. 

Maskeli demokratlarla, parayı veren düdüğü çalan sabıkalı çıkarcılarla, Türk düşmanlarıyla ölümcül ortaklık içinde olanlarla mücadelemizi devam ettireceğiz. 

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye ülkülerimizden ödün vermeyeceğiz.

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