Devlet Bahçeli: Rusya'nın hamlesi yangına körükle gitmektir

Devlet Bahçeli: "Rusya’nın (ayrılıkçı bölgeleri tanıması) hamlesi yangına körükle gitmektir." dedi.

Devlet Bahçeli: Rusya’nın (ayrılıkçı bölgeleri tanıması) hamlesi yangına körükle gitmektir. Hem ABD hem de Rusya barış ve istikrardan uzaklara savrulmuştur. Bizim bildiğimiz Ukrayna’nın vesayet altında olmadığı iradesini yabancı başka devletlere devretmediğidir. MHP olarak Rusya-Ukrayna arasında savaşı doğru bulmuyoruz. Cinayete teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Parti olarak kadına şiddetin engellenmesi, cinayetlere bir son verilmesi konusunda teklifimizi sunmuştuk. Bu tekliflerimiz, 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan yasa teklifinin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Gerekirse idam cezasının bile tartışmaya açılmasını, kadın cinayetlerinin ifşasına son verilmesini, bizi bize anlatan değerlerimizle aldatmanın, cinayetin gösterilmediği dizi filmlerin hazırlanmasını dile getirmiştik. Somut önerilerimize kulak verilmesini temenni ediyoruz.

"AZILI KATİLLERE DÜNYANIN ZİNDAN EDİLMESİNİ DİLİYORUM"

En başta 16 yaşındaki Sıla kızımız olmak üzere katledilen kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Azılı katillere dünyanın zindan edilmesini diliyorum.

Değerli arkadaşlar, biz içine kapanmış, kabuktan çıkamamış bir hareket değiliz. Hiç olmadık olmaya da niyetimiz yoktur. Bu davanın mücadelenin kesintiye uğraması tabiri caizse hayalin hayalidir. MHP, pergelin çivili ucunu Ankara'ya koyan, diğeriyle de dünyayı tarayan bir partidir.

"KİM BİZİ YUTMAYA KALKARSA BOĞAZINA DURURUZ"

Türklüğün jeopolitik alanında küçük düşünmek yem olmaktır. Kim bizi yutmaya kalkarsa, boğazına dururuz, hepsinin nefesini keseriz. Bilmeyen varsa hatırlatayım, bizim adımız Türk milletidir. Medeniyetlere beşiklik, milletlere bilirkişilik yapan bir kültür kucaklaşmasının afadıyız. Bugün 3 kıtada manevi anıtlarımız olan, ismimizin ne kadar yankılandığının ispatıdır. Bir Türk dünyaya bedeldir inancı öylesine söylenmiş bir beyan değildir. Doğal ve doğru olacağı üzere, nerede bir soydaşımız varsa gözümüz oradadır. Karabağ'dan Kırım'a Kıbrıs'tan Kudüs'e varıncaya kadar 3 hilalin anıları vardır. Mesela Hocalı bunlardan birisidir. 1992 yılında zulmet dolu bir gece Dağlık Karabağ'da soydaşlarımızın kanı dökülmüştür.

Elbette 2. Karabağ savaşıyla Azerbaycan toprakların yüzde 80'ini geri almıştır. Türk coğrafyası dirilmiş ve uyanışa geçmiştir. Azerbaycan ordusunun neferleri silahlı Ermenileri yıkıp geçmiştir. Karabağ da özgürlüğüne kavuşmuştur. Türklüğün bağımsızlığıyla oynayanlar doğduklarına pişman edilmişlerdir.

Laçin Hocalı Terter gibi pek çok yerleşim yeri kurtarılmıştır. Türkün Türk'e omuz vermesi, bir elin nesi varsa iki elin gücü olduğu cümle aleme gösterilmiştir. İHA'larımız SİHA'larımız destan yazmış, bu sayede Azerbaycan lehine güçlü kılınmasını sağlamıştır. Bu zafer tarihi bir belge hükmündedir.