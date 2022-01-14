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Devlet Bahçeli Tesisleri, emeklilere 5 yıldızlı konfor sağlıyor

Etimesgut’ta bulunan Devlet Bahçeli Tesisleri Emekliler Konağı, sosyal kültürel donatılarıyla 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.
Devlet Bahçeli Tesisleri, emeklilere 5 yıldızlı konfor sağlıyor

Emekliler Konağı'nda emeklilerin bir araya gelip kaynaştığını ve birçok etkinliğe katıldığını belirten Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "2009 seçimlerinden önce emeklilerimiz için dinlenme evleri konaklar yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugün ilçemizde 5 emekli konağı kazandırdık. Eryaman Atatürk Emekliler Konağı, Güzelkent Emekliler Konağı, Elvankent Emekli Dinlenme Evi Atayurt Emekliler Konağımızın ardından son olarak Devlet Bahçeli Tesisleri Emekliler Konağımızı da hizmete açtık" dedi.

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PARK VE KAHVE YERİNE KONAKTALAR
Daha önce parklarda, kahvehanelerde bir araya gelebilen emeklilerin, artık emekli konaklarında bir araya geldiğini kaydeden Demirel, "Emeklilerimiz çaylarını içip sohbet ediyorlar. İsteyen televizyon izleyip tavla, satranç, bilardo gibi oyunlarını oynarken, dileyen emekliler de okuma salonlarında kitap ve gazete okuyarak gündemi birlikte değerlendirme imkanı buluyorlar. Emeklilerimiz bu konaklarımızda çok mesutlar" değerlendirmesinde bulundu.
Günün önemli bir bölümünü emekli konaklarında geçiren emekliler, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e hizmetleri için teşekkürlerini ilettiler.

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