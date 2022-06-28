Devlet Bahçeli'den idam açıklaması: Destek oluruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeye Cüneyt Arkın, şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Biz ne haysiyetimizi ne hürriyetimizi ne de istiklal ve istikbalimizi Allah'ın izniyle kaybetmeyeceğiz. Bu itibarla, nefes alır gibi çalışacağız.

Biz günün adamı değil, hakikatin adamı olmak için çalışacağız. Yerinde saymak demek aslında geriye gitmek demektir, hep ilerleyeceğiz, daima ileri gideceğiz.

"Erdoğan'ın adaylığı meşrudur"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Orman yangınları

Ormana, yeşile, doğaya, orman köylülerine ve Türkiye'mizin doğal varlığına, bahanesi ne olursa olsun sabotaj ve saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin beklentisidir. Hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, sıradan görülmesi akla adalete aykırıdır. Marmaris'teki yangında, bu sanık, 'Aileme kızdım ormanı yaktım' açıklamasını yapmıştır. Şu cürete bakar mısınız? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, milli varlığımızı nasıl koruyacağız. Bu vatan ve millet düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır?

Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum. Bununla ilgili bir kanun teklifi gelirse seve seve destek vereceğiz. İdam cezasının; kadın cinayetleri, terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik içinde olmasını bekliyor ve ümit ediyorum.

İdam cezası tartışmaları

Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.