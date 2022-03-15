Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

- Türk Tabipler Birliği şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye’yi terk ediyorlar. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da TTB’nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır.

- Dış politikada duygusallık, sabit fikirlilik, dolduruşa gelmek çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Devlet yönetmek başkadır. Her rüzgara yelken açmak başkadır. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna politikası dengeli ve makuldür. Milli hedef ve çıkarlarımıza uygundur. Türkiye’yi, Rusya’ya karşı yaptırımlara zorlayan çevreler samimi ve dürüst değildir. Ülkemiz Rusya savaş gemilerine geçişi kapatmış tek ülkedir.

- Türkiye aktif diplomasi ile dünya gündemindedir, hatta kutup yıldızı gibi parlamaktadır. Antalya'da ilk kez Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesine zemin teşkil etmiştir. Antalya’da kurulan masa umudun masasıdır. Sözüne güven duyulan ülke olmanın mükafat masasıdır. Bu masa yuvarlak falan değildir, bu masada zillet değil iki ülkenin barışı ele alınmıştır. İnanıyorum ki Antalya zirvesi beklediğimiz barışın ilk basamağı olacaktır.