Devlet Demiryolları TCDD işçi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları TCDD çok sayıda işçi alımı yapacak.
Alınacak olan personeller, yayınlanan ilanda “Tren Teşkil İşçisi” olarak ifade edildi.
Başvurular 7 Mart 2022 tarihinde başladı.
Son başvuru tarihi ise 11.03.2022.
TCDD işçi alımına ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.
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