Devlet Demiryolları TCDD işçi alacak

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları TCDD çok sayıda işçi alımı yapacak. Alınacak olan personeller, yayınlanan ilanda “Tren Teşkil İşçisi” olarak ifade edildi. Başvurular 7 Mart 2022 tarihinde başladı. Kimler başvurabilir? Haberimizde: