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Devlet Denetleme Kurumu müfettişleri ÖSYM'ye gidiyor

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini açıkladı.
Devlet Denetleme Kurumu müfettişleri ÖSYM'ye gidiyor

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini açıkladı. KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.

DEVLET DENETLEME KURUMU ÖSYM'YE GİDECEK

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise yaptığı açıklamada "KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük. Kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" demişti

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