  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Devlet desteğiyle kurdu: 20 şehre mantar satılıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekle kurulan tesisten 20 şehre mantar gönderiliyor.
Devlet desteğiyle kurdu: 20 şehre mantar satılıyor

Mamba Tarım Ürünleri şirketi tarafından, TKDK'nin desteğiyle geçen yıl Atmaca Mahallesi'nde 5 bini kapalı 24 bin metrekarelik alana mantar üretim tesisi kuruldu.

Son teknolojik cihazların yerleştirildiği, 21 üretim odasına sahip tesiste, günde 4 ton kültür mantarı yetiştiriliyor.

İklimlendirme sistemi sayesinde 24 saat üretimin yapıldığı, 38 kişinin istihdam edildiği tesiste üretilen mantarlar, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya'nın da aralarında bulunduğu bölgedeki 20 kente gönderiliyor.

"Yıl sonunda ihracata başlamayı hedefliyoruz"
Tesis müdürü Kubilay Çağrı Gidersu, AA muhabirine, tesisin yapay iklimlendirmeyle 24 saat çalıştığını ve kimyasal ilaç kullanılmadan günlük 4 ton üretimin yapıldığını söyledi.

Tesiste kadın istihdamına öncelik verdiklerini anlatan Gidersu, "Tesisimizde 38 personel çalışıyor. Bölge illerdeki kurumsal ve yerel zincir marketlere tedarik sağlıyoruz. 20 ile hitap ediyoruz. Yıl sonunda ihracat yapma hedefimiz var. Gürcistan başta olmak üzere Dubai ve Irak gibi ülkelere ürün göndermeyi planlıyoruz." dedi.

"1 milyon 740 bin lira hibe aldık"
 

Doğu ve Güneydoğu illeri içinde Van'ın coğrafi konumu nedeniyle önemli bir yeri olduğunu anlatan Gidersu, şunları kaydetti:

"Burada ürettiğimiz ürünleri taze bir şekilde günübirlik dağıtıyoruz. 2019 yılında TKDK'ye başvuru yaptık. 1 milyon 740 bin lira hibe aldık. Tesisimizi 25 milyon liraya tamamladık. Personel sayımızı yıl sonunda 60'a çıkaracağız. Personelimizin yüzde 80'i kadın olmak kaydıyla istihdamımızı artıracağız. Devletimizin destekleriyle daha büyük çalışmalar yapacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal konut projesinde taksit tutarları nasıl artacak? Sosyal konut projesinde devir işlemi nasıl oluyor?23 Eylül 2022 Cuma 08:09
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı22 Eylül 2022 Perşembe 17:22
  • Bakan Bilgin'den EYT ve Enflasyon açıklaması: EYT için tarih verdi22 Eylül 2022 Perşembe 16:40
  • Sosyal Konut Projesine Vekaletname ile başvuru yapılabilir mi? E-devletten başvuru yapılabilir mi?22 Eylül 2022 Perşembe 14:51
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz 12'ye düştü22 Eylül 2022 Perşembe 14:08
  • Bakan Dönmez: Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil22 Eylül 2022 Perşembe 11:14
  • Tüketici güven endeksi belli oldu22 Eylül 2022 Perşembe 10:26
  • Brent petrolün varil fiyatı 90,47 dolar22 Eylül 2022 Perşembe 09:51
  • Doların gözü faiz kararında22 Eylül 2022 Perşembe 09:30
  • Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak22 Eylül 2022 Perşembe 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti