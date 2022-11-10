Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"SALDIRILAR KARŞISINDA DURMAYACAK, MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imza attı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı ile ileriye hazırlıyoruz. Saldırılar karşısında durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum