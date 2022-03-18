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Devlet huzurevleri 14 bin 535 'çınar'ın yuvası oldu

Yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımının sağlanması ve hayat standartlarının yükselmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, devlet ve özel huzurevlerinde toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliy
Devlet huzurevleri 14 bin 535 'çınar'ın yuvası oldu

Yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımının sağlanması, hayat standartlarının yükselmesi ve daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor.

AA muhabirinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütülüyor.

Yaşlıların hayat standardının yükseltilmesi ve daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, sayıları her geçen gün artan huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşam evleriyle, yaşlıların kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

127 bin yaşlı, evde bakım yardımıyla destekleniyor
Ailesinin yanında kalan yaşlılara verilen destek uygulamaları da sürdürülüyor. Hayata geçirilen Gündüz Yaşlı Yaşam Merkezleri Modeli ile evde yalnız yaşayan veya hayatını ailesi ya da akrabalarıyla sürdüren sağlıklı yaşlıların yaşamlarının kolaylaştırılması, yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri verilen merkezlerde, sosyal, sanatsal, sportif aktivitelerle yaşlıların ilgilerine göre faaliyet grupları kurularak, düzenlenen etkinliklerle sosyal ilişkilerin zenginleştirilmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda, halihazırda 32 gündüz hizmet sunan kuruluşta 301 yaşlıya aktif olarak bakım hizmeti sunuluyor.

Engelli ile yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı da aylık 2 bin 354 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaş her ay nakdi ödemeyle destekleniyor. Yaşla ortaya çıkan engellilik durumu da göz önünde bulundurulduğunda 127 bin yaşlıya evde bakım desteği veriliyor.

Bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi yaşlılara ücretsiz bakım hizmeti
Ailelerinin yanında kalmalarının mümkün olmadığı durumlarda ise yaşlılara, huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veriliyor.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 17 bin 64 kapasiteli 164 huzurevinde yaklaşık 12 bin 800 kişiye hizmet sunuluyor.

Şubat 2022 itibarıyla 17 bin 606 kapasiteli 268 özel huzurevinde 11 bin 467, 2 bin 889 kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 20 huzurevinde 1735 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Halihazırda Bakanlığa bağlı, özel ve diğer kamu kurumlarına ait toplam 452 huzurevi bulunuyor. Devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişi kalıyor.

Öte yandan, maddi imkanı bulunmayan ve Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda 4 bin 84 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor.

Bakanlık tarafından, 2023 yılı sonuna kadar 1720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli yenilenen 5 huzurevi ile toplam 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevinin hizmete açılması hedefleniyor.

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