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Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen 1121 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişen 1121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sitesinden veya "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak.

Yılda 3 kez atama yapılıyor
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda 3 kez atama yapılıyor.

Bakanlık, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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