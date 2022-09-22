Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurum ve kuruluşlarında yetişen ve sosyal hizmet modellerinden yararlanan 958 genç kamuda istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül'de alındı.

Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atanacak.

Atama sonuçları "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresli internet sitesinden duyurulacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca devlet korumasından yararlanan gençler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda 3 kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapılıyor.