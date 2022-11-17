Devlet Tiyatroları hizmet aracı kiralayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 11 adet hizmet aracı kiralayacak. DT İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, kiralama işlemi için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde: