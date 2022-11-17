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Devlet Tiyatroları hizmet aracı kiralayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 11 adet hizmet aracı kiralayacak. DT İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, kiralama işlemi için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde:
Devlet Tiyatroları hizmet aracı kiralayacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 11 adet hizmet aracı kiralayacak. 

DT İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, “12 ay süre ile 11 adet hizmet aracının yakıtsız ve sürücüsüz olarak kiralanması” işi için ihaleye çıktı.

İhale 09.12.2022 tarihinde yapılacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN. 

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