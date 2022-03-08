Devlet Tiyatroları’na personel alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne sahne üstü ve sahne gerisi pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar sınavla olacak. Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru tarihleri haberimizde: