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Devlet Tiyatroları’na personel alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne sahne üstü ve sahne gerisi pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar sınavla olacak. Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru tarihleri haberimizde:
Devlet Tiyatroları’na personel alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne sahne üstü ve sahne gerisi pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alımlar Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlükleri için olacak.  

Başvurular 07/03./2022 ile 21/03/2022 tarihleri arasında alınacak. Alımlar sınavla yapılacak. 

Devlet Tiyatroları personel alımı ve ilan detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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