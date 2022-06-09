Devlet yardımlarının koordinasyonu ve etkinliği için yeni yapı oluşturuluyor

Devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle hibeden krediye, taşınır ve taşınmaz mal tahsisinden ayni desteğe kadar çeşitli devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi için atılacak adımlar belirlendi.

Buna göre, devlet yardımlarına ilişkin mükerrerliğin önlenmesi ve farklı devlet yardımı uygulamaları arasında uyumun sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Devlet yardımı uygulamasını doğrudan ve dolaylı yürütmekle yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu işletmeleri (uygulayıcı kurum), söz konusu yardımlara ilişkin tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikle düzenlenen ilkelere, standartlara, hesaplama yöntemlerine, cetvel ve tablo örneklerine uygun bir biçimde hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletecek. Başkanlık tarafından talep edilecek ilave bilgi ve belgeler ivedilikle karşılanacak.

Devlet yardımlarına ilişkin teklifler, Başkanlık tarafından söz konusu kararname çerçevesinde değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve uygun görüldüğünde teklife ilişkin yardımların uygulanmasına başlanacak.

İzleme, değerlendirme ve yapısal etki raporları hazırlanacak

Uygulayıcı kurumlarca devlet yardımı uygulamalarına ilişkin yıllık izleme raporları hazırlanarak, ertesi yılın mart ayı sonuna kadar Başkanlığa sunulacak. Başkanlık da yardımlara ilişkin değerlendirme raporu hazırlayıp, haziran sonuna kadar Cumhurbaşkanı'na takdim edecek.

Birden fazla uygulayıcı kurumun aynı sektör veya yatay alanda uyguladığı ve toplam yıllık bütçesi 100 milyon lirayı aşan devlet yardımlarına ilişkin ayrıca üç yıllık dönemleri kapsayacak şekilde yapısal etki değerlendirme raporu hazırlanacak.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne stratejik görevler

Kararnameyle Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Genel Müdürlük, kamu idarelerinin devlet yardımı uygulamasına ilişkin teklifleriyle izleme ve etki değerlendirmeye ilişkin mevzuat çalışmasını yapmak, devlet yardımı tekliflerini değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek ve olumlu mütalaa edilenleri Cumhurbaşkanının onayına sunmakla görevlendirildi.

Kurum, devlet yardımlarını izleyecek, değerlendirme raporlarını hazırlayacak, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunarak yardımların izlenmesini sağlayan ortak veri tabanını oluşturacak, yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine edecek.

Yardımlar alanında politika geliştirmeye yönelik katkı sağlayacak ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla araştırmalar yapacak Genel Müdürlük, uluslararası gelişmeleri de izleyecek.

Kurum, devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu işletmeleri ile faydalananlarla, ilgili taraflar ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayıp, gerekli görüldüğünde yerinde incelemeler yapacak. Devlet yardımları alanında etki değerlendirme sistemi oluşturulacak.

Genel Müdürlük için, 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı, 4 daire başkanı, 70 strateji ve bütçe uzmanı, 40 strateji ve bütçe uzman yardımcısı olmak üzere 117 kadro ihdas edildi.