  • BIST 4.883,76
  • Altın 1046.198
  • Dolar 18.6334
  • Euro 19.3164
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 10 °C
»

Devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri yabancıları 1 milyon liraya satma vaadiyle 520 vatandaşı kandırarak 50 milyon lira haksız kazanç elde eden 40 şüpheli gözaltına alındı.
Devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

Devre mülk sahibi vatandaşların, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli birimlere yaptıkları başvuruların ardından çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 40'ı, 17 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen 3 iş yeri ile 50 ikamet adresinde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 210 sözleşme ile şüphelilerin kurdukları çağrı merkezlerinde vatandaşları telefonda kandırmak için kullandıkları metinler ele geçirildi.

MAĞDUR KİTLESİ TEKNOLOJİYİ KULLANAMAYANLAR

Mağdurların ifadeleri ile soruşturma sırasında ekiplerin yaptıkları tespitler, şüphelilerin kullandıkları yöntemleri ortaya çıkardı.

Teknolojiyi çok iyi kullanamayanlar ile yaşlı ve engellileri hedef seçen şüphelilerin, dolandırıcılık suçunu perdelemek için mağdurlara reklam sözleşmesi adı altında sözleşme imzalattıkları, mobil bankacılık üzerinden kredi kullandırdıkları ve bu kredileri şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Yakalanmamak için sık sık iş yeri ve telefon değiştiren ve bu yöntemle dolandırılan mağdurların kendilerine ulaşmasına engel olan şüphelilerin, gruplar halinde faaliyet gösterdiği, Ankara dışında Eskişehir, Bolu, İstanbul, Afyon'da da çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları ile 520 vatandaşı kandırarak yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcıların, mağdurların sahibi olduğu ve piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri yabancılara 1 milyon liraya satmayı vadettikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri para ile sık sık lüks otellerde tatil yaptıkları ve eğlence mekanlarına gittikleri belirlendi.

Suç şebekesinin lüks rezidanslarda genç kadınları çalıştırdıkları, bazı yaşlı erkek mağdurların birden fazla kez dolandırıldıkları da ekiplerin tespitleri arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 yaşındaki Cihan tarlada ölü bulundu24 Kasım 2022 Perşembe 16:07
  • 'Park yeri' tartışmasında vuruldu, hastanede öldü24 Kasım 2022 Perşembe 15:50
  • İçişleri: Diyarbakır'da 542 kilo esrar ele geçirildi24 Kasım 2022 Perşembe 13:22
  • Bakan Soylu duyurmuştu; 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada24 Kasım 2022 Perşembe 12:56
  • Kader'i öldüren sevgilisi: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım23 Kasım 2022 Çarşamba 15:25
  • Ruhsatsız silahları satmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli tutuklandı23 Kasım 2022 Çarşamba 12:40
  • FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandıran 5 kişi tutuklandı23 Kasım 2022 Çarşamba 11:54
  • Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama23 Kasım 2022 Çarşamba 11:35
  • Çorum'da 17 yaşındaki genç inşaat alanında ölü bulundu23 Kasım 2022 Çarşamba 10:53
  • Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün çaldı; kameradan yakalandı23 Kasım 2022 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti