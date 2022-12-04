  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar

Adana merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini 'Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 20 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. 'Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 125 devre mülk sahibinin 20 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen 55 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin özellikle yaşlı devre mülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkararak dolandırdıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 vatandaşını öldürüp, ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten01 Aralık 2022 Perşembe 16:41
  • Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı01 Aralık 2022 Perşembe 14:22
  • Yayalar şikayet etti; yarım saatte yol vermeyen 8 sürücüye ceza kesildi01 Aralık 2022 Perşembe 11:38
  • Akyurt'ta otomobil, direğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı01 Aralık 2022 Perşembe 11:35
  • Yol kestiklerinin paralarını çalan İranlı sahte polisler yakalandı01 Aralık 2022 Perşembe 11:21
  • Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı01 Aralık 2022 Perşembe 10:08
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı01 Aralık 2022 Perşembe 09:55
  • İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu; 60 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar30 Kasım 2022 Çarşamba 10:36
  • Terminalde fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan salça ve zeytinyağı çıktı30 Kasım 2022 Çarşamba 10:27
  • PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi30 Kasım 2022 Çarşamba 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti