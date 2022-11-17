DHMİ ihale ile 65 ton akaryakıt alımı yapacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı için 65 ton akaryakıt alımı yapacak. DHMİ akaryakıt alım ihalesinin detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı için 65 ton akaryakıt alımı yapacak.

Araçlar için alınacak akaryakıt TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) olan akaryakıt istasyonlarından temin edilecek; jeneratörler için alınacak akaryakıt ise idarenin hizmet binasına teslim edilecek.

DHMİ akaryakıt alım ihalesi 08.12.2022 tarihinde yapılacak.

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