Dibeybe'den gençlere 50 bin dönüm toprak verme vaadi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 50 bin dönüm toprağı gençlere dağıtacaklarını söyledi.

Başbakan Dibeybe, 17 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümü münasebetiyle başkent Trablus’taki Şehitler Meydanı’nda düzenlenen kutlamada değerlendirmelerde bulundu.

"Gençlere önümüzdeki pazardan itibaren 50 bin dönüm toprak dağıtacağız" diyen Dibeybe, toprakların ve konutların öncelikle ihtiyacı olanlara dağıtılacağını kaydetti.

Dibeybe, "durdurulmuş projeler kapsamında mevcut olan 100 bin evin tamamlanması için krediyle beraber gençlere verileceğini ve evlilik destek fonu hibesinin de kesintisiz devam edeceğini" aktardı.

Ülkedeki hastaların yurt içi ve yurt dışında durumunun takip edilmesi için bir komite kurulduğunu ve 1 milyar dinar tahsis edildiğini söyleyen Dibeybe, şu ifadeleri kullandı:

"Libyalılar sağlık sigortasını hak ediyor. Cuma günü emeklilere sağlık sigortası kartları dağıtmaya başladık. Yaşam ve istikrar istiyoruz. Artık ülkemizde savaş istemiyoruz."

LİBYA'DA NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.