Dijital müzik platformunda en çok dinlenen isimler açıklandı

Yaptıkları şarkılarla müzikseverler tarafından ilgiyle dinlenen Sefo, Cem Adrian, Uzi, Edis, Ezhel ve Buray gibi son dönemin popüler isimleri de Şubat ayının en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında yer aldı.
POP’ YENİDEN ZİRVEDE
Şubat ayında platformda en çok dinlenen tür pop oldu. Pop tarzı sırasıyla Rap, Klasik, Oldies, Arabesk ve Türk Halk Müziği kategorileri takip etti.
fizy listelerinde, en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı:
“Top 50 Yerli, fizy Top 50 Yabancı, Yepyeni, fizy Pop, En Yeniler (Yerli), fizy Rap, Kış Geldi, Günün Listesi, Arkada Çalsın, En Yeniler (Yabancı).”
Şubat ayında platformu en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep takip etti.
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