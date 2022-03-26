  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Dijitalleşen enerji sektöründe ihtiyaç ve iş modelleri değişiyor

Elektrik sektöründe dijitalleşme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketimi alanlarında ihtiyaçlar ve iş modelleri değişiyor.
Dijitalleşen enerji sektöründe ihtiyaç ve iş modelleri değişiyor

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından düzenlenen Dijital Enerji Forumu'nda SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’nin "Türkiye'de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi" raporu açıklandı.

Rapora göre, enerji sisteminin dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine geçiş, sektörde yaşanan dijital devrime paralel olarak gerçekleşiyor.

Enerji sektöründeki dijital dönüşüm yatırım anlamında birçok fırsat sunarken, bunların değerlendirilmesi için Türkiye'nin, mevzuat, sosyo-kültürel koşullar, finans, teknolojik altyapı, şebeke planlaması ve altyapısı, kentsel gelişim konularında stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Enerji sektörünün dijital dönüşümünde nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri ve blok zincir başta olmak üzere robotik süreç otomasyonu, artırılmış gerçeklik gibi dijital teknolojiler sektörde yaygın kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Türkiye'nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinin bütünleşerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

SHURA olarak enerji dönüşümünün teknoloji, ekonomi, enerji politikaları ve sosyo-ekonomik faydaları gibi tüm yönlerinin araştırıldığını ifade eden Güllü, "Bugün açıkladığımız raporla enerji dönüşümü kapsamında yaptığımız çalışmaların hayata geçme sürecinde dijitalleşme ve yeni iş modellerinin önemini ortaya koyduk. Öte yandan Türkiye’deki enerji sektörü için geçerli olabilecek öneriler geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji sektöründeki ihtiyaç ve iş modelleri
SHURA raporuna göre enerji sektöründeki ihtiyaçlar, altı ana başlık altında toplanıyor.

Bunlar, dağıtık enerji kaynaklarının yönetimi, elektrifikasyonun yönetilme ihtiyacı, şebeke altyapısı üzerindeki etkiler, artan enerji tüketimi, değişen tüketici beklentileri ve daha iyi veri yönetimi ihtiyacı olarak belirleniyor.

Rapora göre, olası ihtiyaçların giderilmesi için önerilen yenilikçi iş modelleri ise yapılanma, ürün ve deneyim açısından gereksinimlere bağlı olarak yedi kategoriye ayrılıyor. Bu kategoriler ise şu şekilde ifade ediliyor:

"Arz toplayıcılar ya da sanal enerji santralleri, talep toplayıcılar, eş taraflar arası ticaret, hizmet olarak enerji sağlayıcıları modeli, enerji hizmeti şirketi, kullandıkça öde modeli, ortak topluluk mülkiyeti modeli."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki altınlar Rusya’da26 Mart 2022 Cumartesi 11:00
  • Borsa günü yatay tamamladı26 Mart 2022 Cumartesi 08:30
  • Karadeniz alabalığının ıslah edilerek daha hızlı büyümesi hedefleniyor25 Mart 2022 Cuma 15:01
  • Çiftçilerin eğitileceği Tarım Kampüsü ile tarım ve hayvancılık verimli yapılacak25 Mart 2022 Cuma 13:58
  • Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar25 Mart 2022 Cuma 11:52
  • Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?25 Mart 2022 Cuma 09:37
  • Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi25 Mart 2022 Cuma 09:37
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor25 Mart 2022 Cuma 09:28
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak25 Mart 2022 Cuma 09:27
  • Bakan Yardımcısı Özkaldı: 2023 yılı balıkçılık ihracat hedefi 2 milyar dolar24 Mart 2022 Perşembe 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti