Dijitalleşmenin ışığı yakıldı

TESK VE Google’un iş birliği ile ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ kapsamında yapılan 19. saha uygulaması Başkent Ulus’ta gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu(TESK) ve Google.org öncülüğünde yürütülen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ kapsamında harekete geçen eğitim tırının İstanbul öncesi son ayağı Ankara’da gerçekleştirildi. Ulus Melike Hatun Camisi önünde bir araya gelen esnaflara, dijitalleşen dünyada yer almaları, kalıcı hale gelerek rekabet ortamı oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı. Projenin Ankara ayağında açılış konuşmasını gerçekleştiren Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, “Kovid-19 virüsünden en çok yeme içme sektörü etkilendi. Pandemi sürecinde dükkânlar kapatılırken esnaf ekmek parası için dijital dünyaya girdi. Dijital dünyada esnafların paket servisi yapıyor oluşu güzel bir adımdır. Esnafın ayakta durması için günün şartlarına göre ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu projeyi destekliyoruz” dedi.

DİJİTAL DÜNYADA GÖRÜNÜRLÜK

Kovid-19 pandemisinde online yeme içme sektörünün yüzde 100’ün üstünde büyümesi, online siparişlerin dört kat artması dikkat çekiyor. Yaşanan pandemi ile değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi. Bu verilerden yola çıkılarak, ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür olması, rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve esnafların gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı.

EĞİTİM PORTALI OLUŞTURULDU

Dijital beceri eğitimlerine yönelik www.esnafakademi.org oluşturulan eğitim portalında esnaflar, Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama gibi derslere kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Ayrıca eğitimler kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Tüm eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan işletmeci ve çalışanlar sertifika almaya hak kazanırken çekilişle verilecek 100 Samsung T290 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Eğitim Portalı içerisinde yer alan tüm eğitimleri Google ücretsiz olarak esnafa sunarken bunun bir sorumluluk projesi adı altında değerlendirilebileceği dikkat çekti. Herhangi bir ücret ödemeden, komisyon ve aracı olmadan alınan bu eğitimler kişisel yatırım olarak değerlendirildi. Basit yönlendirmeler ve kolay ara yüze sahip olan eğitim portalında başka bir firmaya, aracıya ihtiyaç olmadan reklamsız da işletmelerin büyüyebileceği, kişisel donanım kazanılacağı gündeme getirildi.

BAŞKENT ESNAFINA TANITILDI

Projenin 19. saha uygulaması Ankara’ da gerçekleşti. Ulus’ta bulunan Melike Hatun Camisi önünde bir araya gelen esnaflara proje tanıtıldı. Tanıtım açılışına, TESK Proje Koordinatörü Fuat Elvan, Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar ve Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ile meslek odaları temsilcileri ve esnaflar katıldı.

DİJİTALLEŞEREK KALICILIK HEDEFLENDİ

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren TESK Proje Koordinatörü Fuat Elvan, Kovid-19 sürecinde sektörel anlamda en çok hazır yiyecek-içecek ve lokantacıların etkilendiğini belirterek, “Ülkemizde ve dünyada virüs çok büyük etkiler yarattı. TESK ve Google olarak bu süreçte birlikte bir proje yürütmeye karar verdik. Türkiye’de 20 büyük ilde 20 bin lokantacı esnafını dijitalleştirmek istedik. Tabi sadece dijitalleştirmek değil aynı zamanda kalıcı olmalarını da göz önüne aldık” dedi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN IŞIĞINI YAKTIK”

2015 yılından itibaren teknolojinin hızla yayıldığını dile getiren Elvan, “Bugün baktığımız zaman nüfusumuzun yüzde 82.6’sı internetten alışveriş yapıyor. Salgın öncesinde online sipariş verme yüzde 67.5 iken salgından sonra yüzde 75.8’e çıktı. Bu nedenle dijitalleşmenin çok büyük bir avantajı var. Çünkü dünya artık bu yöne doğru gidiyor. Bizde tabi konfederasyon olarak bu değişikliklerden her zaman esnaflarımızın yararlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projeyle yeme içme sektöründe dijital dönüşümün ışığını yaktık. Proje kapsamında tırın ziyaret edeceği 20 il belirlendi. Şu an Ankara’da 19.su gerçekleştirilen eğitimin son ayağı 11-12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Elvan, “TESK ve Google ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabelalarımız, sadece bulunduğumuz caddelerde değil internette de daha fazla görünüyor. Bu sayede esnafımız güçleniyor. Rekabet gücü ve gelirleri artıyor. Esnafımız için çalışmaları bırakmıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ESNAF ZİYARETLERİ YAPILDI

TESK ve Google.org iş birliği içerisinde gerçekleştirilen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ kapsamında yapılan konuşmaların ardından esnaf yerinde ziyaret edildi. Orada bulunan işletme sahiplerine ve çalışanlarına bilgi verilerek, proje hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri dinlendi.

OLUMLU GÖRÜŞLER

Esnaflar proje hakkında görüşlerini şu şekilde dile getirdi;

-Esnaf Murat Akbabaoğlu, “Açıkçası dijitalleşme tabii ki güzel bir şey. Çünkü dijitalleşme, hiç bilmediğimiz bir yere gittiğimiz zaman konaklamasından yeme içmesine kadar bize her şeyi sunuyor. Fakat biz burada duygusal anlamda yani maddi olarak olaylara baktığımız zaman bu durum bizi daha fazla etkiliyor. Bu da işletme olarak bizleri düşündürtüyor. Fakat ücretsiz olarak ulaşabilir olduğumuz için değerlendirilebilir.”

-Esnaf Hacı Mermer, “Tabii ki de internette işletmemin duyulmasını isterim. Geniş kitlelere ulaşmak isteriz. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesini yeni duyduk. Değerlendireceğiz. Şu anki görüşümüz olumlu yönde.”

Buket Beslen: İlksayfa

