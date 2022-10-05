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Dikimevi Metrosunda Çiçek Takası

Büyükşehir Belediyesinin “Çiçeğim Takas” uygulaması Dikimevi Metro İstasyonu’nda devam ediyor. Başkentliler uygulama sayesinde, ellerindeki çiçek ve bitkileri ücretsiz takas etme ya da bakımını yaptırma imkânı buluyor.
Dikimevi Metrosunda Çiçek Takası

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi’nin Başkentte bir ilke imza attığı “Çiçeğim Takas” uygulaması 26 Eylül tarihi itibarıyla yeniden başladı.

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HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Kurtuluş İstasyonu’nda açılan çiçek standının ikinci durağı Dikimevi İstasyonu oldu. Başkentliler; 8 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak stantta ellerindeki çiçek ve bitkileri takas edebilecek ya da bakımını yaptırabilecek.

ABB, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi: “Çiçekseverler; pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10.00 ile 18.30 saatleri arasında çiçeklerini gelip takas yapabilecekler.”

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