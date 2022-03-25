Dikkat çeken Türkiye detayı: Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında ilk kez esir asker değişimi yapıldı. Yapılan açıklamada dikkat çeken Türkiye detayına da yer verildi.

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir asker değişimini gerçekleştirdikleri duyurdu. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini belirtti.

Ayrı bir takas da denizde oldu. Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci ile Karadeniz'deki Yılan Adası'nın kontrolünü sağlamak isterken Rusların esir aldığı gemideki 19 Ukraynalı denizci takas edildi. İngiliz BBC kamu kuruluşunun aktardığına göre; geminin kendisi ise, Türkiye'deki bir liman üzerinden Ukrayna'ya iade edildi.

Bu haftanın başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov için 9 Rus mahkumu takas ettiklerini duyurdu.