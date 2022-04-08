Dikmen Vadisi son etap projesi mağdur vatandaşları 16 yıldır evlerini bekliyor

Yapımı yılan hikayesine dönen Dikmen Vadisi son etap projesinin mağdurları, ABB önünde pazartesi günü eylem yapmaya hazırlanıyor. 2 bin mağdur, 16 yıldır kendilerine vaat edilen evlerinin bir an önce yapılıp teslim edilmesini istiyor.

Ev sahibi olma umuduyla 2006 yılından bu yana bekleyen Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) önünde önümüzdeki pazartesi günü basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalışacak. Yıllardır tek bir çivi dahi çakılmayan projede yaklaşık 2 bin mağdur bulunuyor.

3 YIL İÇERİSİNDE TESLİM DENİLDİ 13 YIL GEÇTİ

ABB eski Başkanı Melih Gökçek döneminde 3 yıl içerisinde teslim edilmesi şartıyla anlaşarak evlerini boşaltan, aradan geçen 16 yıla rağmen vaat edilen evlerine kavuşamayan mağdurlar, artık bir çözüm yolu bekliyor. Mağdurlar, 2006 yılında Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmaya varılan projenin yılan hikayesine dönmesine ve yıllar içinde farklı belediye başkanları tarafından verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösteriyor.

KOMİSYONDAN SONUÇ ÇIKMADI

Mağdurlar, Dikmen Vadisi son etabın (4 ve 5) akıbetinin de görüşüldüğü geçtiğimiz 29 Mart’ta toplanan ABB Meclis Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nda yer aldıklarını, siyasi parti temsilcilerinin yılan hikayesine dönen projeyle ilgili olumlu bir görüş belirtmelerine rağmen yine sevindirici bir sonuç çıkmadığını kaydetti. Mağdurlar, bazı kişiler tarafından projenin engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

MAĞDURLAR BÜYÜKŞEHİR’İN ÖNÜNDE SESLERİNİ DUYURACAK

Yılladır bir türlü sonuç alamayan Dikmen Vadisi son etap mağdurları, Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne büyük bir kalabalıkla giderek seslerini duyurmaya hazırlanıyor. 11 Nisan Pazartesi günün saat 12.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanması beklenen binlerce mağdur, seslerini duyurarak çözüm için bir kez daha çağrıda bulunacak. Aynı gün Meclis toplantısının bulunmasından dolayı, mağdurların siyasi parti temsilcileriyle ve ABB Başkanı Mansur Yavaşla görüşmesi bekleniyor. Mağdurların eylem için Ankara Valiliğinden gerekli yasal izinleri aldığı öğrenildi.

OSMAN AKDOĞAN///İLKSAYFA