Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle karşılaşma Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı'nda oynandı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz sezondan 8 oyuncunun yanı sıra takıma yeni katılan Willian Arao ile Joshua King’e ilk 11’de forma verdi. Portekizli teknik adam geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da geçiren ve kamp döneminde etkili bir şekilde performans gösteren İsmail Yüksek’i de Dinamo Kiev karşısında 11’de sahaya sürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye; “Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, Valencia, King” 11’i ile çıktı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise şu 11’le sahaya çıktı: “Bushchan- Kedziora, Zabarny, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sidorçuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Basedin.”

3 YENİ İSİM YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU STATTA İZLEDİ

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koç’a, Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya’da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı'nda oynanan maçta hem Polonya’dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Öte yandan tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını giyen seyircilerin de olduğu görüldü.

UKRAYNA ULUSAL MARŞI OKUNDU

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde UEFA’dan alınan özel izinle statta Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Marşın ardından statta yer alan bütün taraftarlar alkışladı.