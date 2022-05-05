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Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmanbükü Mahallesi girişinde meydana geldi. Turgay İlgiç yönetimindeki 09 UK 016 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce 9 metre yüksekliğindeki Osmanbükü yazılı tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Turgay İlgiç ile kamyonetteki kardeşi Ahmet İlgiç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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