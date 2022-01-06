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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığıdan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Ayrıca Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'yi yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüntülü telekonferansla görüştüğünü duyurarak, "İkili ilişkilerimizi ve ortak iş birliği alanlarını ele aldık. Tarihi dostluk bağlarımıza uygun şekilde stratejik ortaklığımızı ileri seviyelere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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